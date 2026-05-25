La montagna va vissuta e difesa | grande partecipazione alla 54esima Lunga Marcia Gaep in Alta Val Nure
La 54esima edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure si è svolta domenica 24 maggio, con la partecipazione di centinaia di escursionisti. Organizzata dal Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini, la manifestazione si è svolta sui sentieri dell’Appennino, con un tema centrale che invita a vivere e difendere la montagna. La marcia, nota come “Dante Cremonesi”, ha mantenuto la tradizione di coinvolgere appassionati di escursionismo nella regione.
Si e? svolta domenica 24 maggio la 54esima edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure “Dante Cremonesi”, storica manifestazione organizzata dal Gaep – Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini Aps, che anche quest’anno ha richiamato centinaia di escursionisti sui sentieri dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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