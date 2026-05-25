La montagna va vissuta e difesa | grande partecipazione alla 54esima Lunga Marcia Gaep in Alta Val Nure

Notizia in breve

La 54esima edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure si è svolta domenica 24 maggio, con la partecipazione di centinaia di escursionisti. Organizzata dal Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini, la manifestazione si è svolta sui sentieri dell’Appennino, con un tema centrale che invita a vivere e difendere la montagna. La marcia, nota come “Dante Cremonesi”, ha mantenuto la tradizione di coinvolgere appassionati di escursionismo nella regione.