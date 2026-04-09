Vigolzone il Gruppo Archeologico Val Nure inaugura la sua nuova sede

Sabato 18 aprile alle 17, il Gruppo Archeologico Val Nure inaugurerà la sua nuova sede presso la sala conferenze del Centro Civico di Vigolzone, situato in via Castignoli, 2. L’evento sarà aperto al pubblico e segnerà l’apertura di uno spazio dedicato alle attività dell’associazione. La cerimonia rappresenta un momento di novità per il gruppo, che da tempo utilizza questa sede per le sue iniziative e incontri.

Sabato 18 aprile alle ore 17 il Gruppo Archeologico Val Nure invita all’inaugurazione della sua nuova sede ospitata alla sala conferenze del Centro Civico di Vigolzone (via Castignoli, 2). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Forza Nuova inaugura la sua nuova sede, atteso Roberto FioreSabato 21 febbraio Forza Nuova inaugura la sua nuova sede in città, in via Atleti Azzurri d’Italia (nel centro commerciale) alle 17. BF Service Appalti inaugura la sua nuova sede a MarcianiseAprirà i battenti oggi, domenica 18 gennaio, la sede di via Vittorio Veneto a Marcianise di BF Service Appalti, una realtà dinamica e altamente... Il gruppo scultoreo del Mithra all’ArcheologicoArezzo, 17 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre alle ore 17:30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, si svolgerà un’importante iniziativa al fine di rendere noto l’ingresso del gruppo ... lanazione.it Il gruppo del Mithra in esposizione permanente all’ArcheologicoOggi alle ore 17.30 il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo ospita un’iniziativa che attesta ancora una volta il ruolo delle comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale. A distanza di ... lanazione.it