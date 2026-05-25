C ’è chi accende una sigaretta appena sveglio, chi dopo il caffè, chi nei momenti di stress. E poi c’è quel gesto quasi invisibile, automatico, che arriva senza pensarci: una sigaretta mentre si scrolla il telefono, si guida o si aspetta una chiamata. Il fumo, spesso, non è soltanto una dipendenza dalla nicotina. È un’abitudine emotiva, un rito quotidiano, una forma di conforto. Ed è proprio su questo meccanismo che oggi lavora la mindfulness, sempre più utilizzata anche nei percorsi per smettere di fumare. Giornata mondiale senza tabacco: perché smettere di fumare X In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco di domenica 31 maggio 2026, il tema torna al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La mindfulness può aiutare a interrompere gli automatismi legati al fumo e gestire il craving senza sensi di colpa. Dal nuovo progetto “Distaccarsi dal fumo” di Petit BamBou agli studi sulla meditazione: come funziona il percorso che unisce consapevolezza e benessere

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