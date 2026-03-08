Insegnante di mindfulness è stata scelta per portare la Fiaccola olimpica il 4 febbraio per la 59a tappa In attesa dell’evento la futura tedofora alterna gli esercizi per tonificare i muscoli la meditazione e tiene lezioni per imparare a gestire le emozioni

Il 4 febbraio, durante la 59a tappa, la Fiaccola olimpica sarà portata da un'insegnante di mindfulness. Nel periodo precedente all'evento, la futura portatrice alterna esercizi di rafforzamento muscolare, sessioni di meditazione e tiene lezioni su come gestire le emozioni. Tra i 10.001 tedofori coinvolti nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, c’è anche questa insegnante.

Elena Fossati, classe 1970, è una dei 10.001 tedofori e tedofore coinvolti nel passaggio della Torcia Olimpica nell'ambito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, è docente a contratto all'Università di Milano Bicocca e all'Università Cattolica di Milano. Lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatrice mindfulness, meditazione e pratiche contemplative, DanzaMovimentoTerapia. Vive a Bovisio Masciago (Monza). Ha due figli, Nicolò e Gaia. «Meditazione sulla gentilezza amorevole e yoga con asana (posizioni) concertate con il mio fisioterapista.

