LIVE Arbitri | domani l' interrogatorio di Gervasoni dal pm Mou | Non c' è fumo senza il fuoco

Domani sarà ascoltato dal pubblico ministero il dirigente arbitrale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte irregolarità legate alla gestione degli arbitri. L'allenatore di una squadra di calcio ha commentato la situazione affermando che “non c’è fumo senza il fuoco”. Si attendono ulteriori dettagli e sviluppi sulla vicenda, che vede al centro delle indagini anche il designatore degli arbitri e altri soggetti coinvolti.

Josè Mourinho era a Milano per un evento pubblicitario, e ha commentato anche il caso arbitri: "Mi sono fatto un'idea ma a me non piace indicare i colpevoli prima che la giustizia si esprima. In Portogallo si dice che non c'è il fumo senza il fuoco, però. speriamo. Io ho fatto battaglie più contro il sistema che contro gli arbitri". (lorenzo cascini) Nel mirino ci sarebbe anche Inter-Roma dello scorso aprile, finita 0-1 per i giallorossi. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’Avar Marco Piccinini avrebbe voluto segnalare all’arbitro Fabbri il fallo di Ndicka ai danni di Bisseck, salvo essere prontamente fermato dal Var Di Bello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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