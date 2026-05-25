Milano si divide tra l’Inter, che celebra i successi recenti, e il Milan, il cui andamento numerico evidenzia difficoltà. Dopo le ultime partite, i tifosi nerazzurri si sono riversati in strada per festeggiare, mentre i dati sulle performance del club rossonero mostrano risultati in calo. La situazione ha alimentato divisioni tra gli appassionati, con alcuni che sostengono la vittoria e altri che evidenziano le criticità del team. La città si trova così in uno stato di polarizzazione legata alle sorti delle due squadre di calcio.

La città di Milano si riscopre divisa da sentimenti diametralmente opposti al termine dell’ultimo campionato, con l’ Inter che celebra una stagione da incorniciare grazie alla conquista dello scudetto e della Coppa Italia e il Milan che sprofonda invece nell’ennesimo fallimento sportivo della sua storia recente, certificato dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le ripetute dichiarazioni programmatiche rilasciate dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, che continua a indicare la vittoria come l’obiettivo prioritario del sodalizio di via Aldo Rossi, contrastano in modo netto con i riscontri oggettivi fatti registrare sul campo da quando il fondo statunitense ha assunto il controllo diretto della società rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La Milano del calcio è spaccata in due: l’Inter festeggia i trionfi mentre i numeri condannano il Milan di Cardinale

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MAXI SINTESI INTER-COMO 4-0 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26

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