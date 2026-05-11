Milan il crollo di Allegri | i numeri condannano il tecnico

Il Milan sta attraversando un momento difficile con risultati deludenti in campionato. La squadra ha registrato diverse sconfitte consecutive, evidenziando problemi nelle prestazioni e nei risultati. Nonostante la tifoseria non abbia indirizzato proteste verso l’allenatore, i numeri delle ultime partite sono stati pesanti e hanno alimentato le discussioni sulla sua posizione. La situazione sembra essere sotto osservazione, con il club che valuta le prossime mosse.

Il Milan sprofonda in una crisi che appare senza fine e, nonostante la clemenza della curva che ha scelto di non indirizzare la contestazione verso la panchina, la posizione di Massimiliano Allegri finisce sotto la lente d’ingrandimento della critica. Il tracollo dei rossoneri, passati dalle vette di inizio stagione a un presente anonimo, è scolpito nei numeri impietosi di un girone di ritorno che definire fallimentare è ormai un esercizio di ottimismo. Dalla diciannovesima alla trentaseiesima giornata, il tecnico livornese ha messo a referto appena 25 punti, un bottino che segna il punto più basso della storia recente del club: dal campionato 20182019 a oggi, nessun allenatore era riuscito a fare peggio in questo specifico arco temporale.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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