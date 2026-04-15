Durante una trasmissione in diretta, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato i recenti problemi del Milan, menzionando Furlani e Cardinale come figure legate alla finanza e ai numeri. Ha anche fatto riferimento a Rafa Leao, senza entrare nel dettaglio di eventuali questioni legali o personali. Le sue parole si sono concentrate su alcune criticità vissute dalla società e sui ruoli dei dirigenti coinvolti.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole in diretta sui problemi del Milan. In particolare, il giornalista ha voluto soffermarsi sul alto dirigenziale, parlando di Furlani e Cardinale, per poi spostarsi anche su Rafael Leao, attaccante rossonero arrivato nel lontano 2019. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Le società che funzionano meglio sono quelle snelle. A Casa Milan ci sono troppi piani e troppi uffici. La catena di comando è complessa e arrugginita. Sta di fatto che un club così importante non può andare avanti per molto. Servono uomini di calcio. Dispiace dirlo ma Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello: “Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza. Gli errori del Milan…”

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