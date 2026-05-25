La mamma di Dylan vittima di malasanità | Gli hanno tolto tutto più peggiora più aumenta il senso di impotenza

La madre di un bambino vittima di malasanità ha dichiarato a Fanpage.it che il suo bambino ha subito l’asportazione di tutto e che, con l’aggravarsi delle sue condizioni, cresce anche il senso di impotenza. La donna ha espresso la volontà di continuare a parlare della vicenda, evidenziando il peggioramento del quadro clinico del figlio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche o sugli interventi medici coinvolti.

A Fanpage.it parla la mamma di Dylan, un bambino vittima di malasanità: "Voglio continuare a parlare di lui perché più il suo quadro clinico peggiora e più aumenta il senso di impotenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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