La Scala aumenta i prezzi dei biglietti più costosi | previsti 4 milioni di ricavi in più

Il Teatro La Scala ha annunciato un incremento dei prezzi sui biglietti più costosi, con una previsione di ricavi complessivi di circa 39,5 milioni di euro nel 2027, rispetto ai 35,4 milioni attesi per il 2026. Questa variazione si riflette in un aumento di circa 4 milioni di euro nelle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti. La differenza tra i ricavi previsti per i due anni indica una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Il Teatro La Scala per il 2027 prevede 39 milioni e mezzo di ricavi da biglietteria, in aumento rispetto ai 35,4 del 2026. Sono il 28,8% delle entrate previste per il prossimo anno, su un bilancio di 135,5 milioni. Il 31,7% dovrebbe arrivare dai soci di diritto (Stato, Comune e Regione, ovvero 43. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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