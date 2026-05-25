Una madre ha commentato l’interrogatorio di un imputato, affermando di aver trovato insopportabile e irriguardoso il comportamento dell’uomo, che si sarebbe messo a ridere di fronte a un giudice durante l’audizione. La donna ha anche sottolineato di aver letto i verbali e di essere sconvolta dalla scena, considerandola un segno di mancanza di rispetto, in particolare perché si trattava di una tragedia personale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho letto i verbali dell’interrogatorio di Guido Oppido e trovo insopportabile e irriguardoso che davanti a una tragedia, qual è quella di mio figlio, malgrado si trovi al cospetto di un giudice, si sia messo addirittura a ridere”. Esprime disappunto Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto il 21 febbraio nell’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, dopo avere appreso dalla lettura delle trascrizioni dell’interrogatorio preventivo dello scorso 21 maggio del comportamento adottato dal cardiochirurgo che ha operato il figlio mentre rispondeva alle domande del sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, titolare del fascicolo che lo vede indagato, tra l’altro, per il reato di falso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Patrizia, la mamma di Domenico: “Insopportabile Oppido che ride all’interrogatorio”

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