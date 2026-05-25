Jamie Vardy si trova nuovamente in Serie A, con la squadra che ha subito una retrocessione per il secondo anno consecutivo. La stagione si è conclusa con l'esclusione dalla massima divisione, dopo aver concluso il campionato all’ultimo posto. La squadra ha terminato il torneo con un numero di punti insufficiente per evitare la retrocessione, confermando il peggioramento rispetto all’anno precedente. Vardy, che ha iniziato la sua carriera in Italia da poco, si trova ora in una situazione di incertezza riguardo al futuro.

2026-05-24 23:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: IL La carriera calcistica di Jamie Vardy non sta avendo la fine desiderata. L’attaccante inglese, campione di Premier League con il Leicester City nel 2016, ha confermato questa domenica la seconda discesa consecutiva della sua carriera. Vardy, cosa La scorsa stagione è retrocesso in seconda divisione con il Leicester City ha deciso di cambiare scena per continuare nell’élite europea. Pertanto, nel Giorno di scadenza dell’estate scorsa, Ha firmato all’età di 38 anni per la Cremonese, squadra recentemente promossa in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La ‘maledizione’ di Vardy: retrocessione per il secondo anno consecutivo

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