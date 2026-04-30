Basket per il secondo anno consecutivo la Livio Neri di Cesena ha ottenuto il ' Platinum Plus'

Per il secondo anno consecutivo, la società di basket di Cesena ha raggiunto il riconoscimento di 'Platinum Plus', il massimo livello di qualità certificato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La certificazione si basa su criteri stabiliti dall'organizzazione sportiva e riconosciuta a livello nazionale. La società ha ottenuto questa certificazione per la qualità delle attività, delle strutture e dell'organizzazione interna. La consegna del premio è avvenuta in una cerimonia ufficiale.

Per il secondo anno la Livio Neri di Cesena ha ottenuto il Platinum Plus, ovvero il massimo livello di qualità certificato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Un titolo che conferma una certezza nel panorama sportivo romagnolo e, se ce ne fosse bisogno, valida il percorso fatto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Oleggio Magic Basket, è di nuovo festa: centrati i playoff per il secondo anno consecutivo Energia, caccia ai nuovi talenti: Graded partner Platinum della Digita Academy per il nono anno consecutivoIl mercato del lavoro sta vivendo una trasformazione epocale, trainata dalla transizione energetica, dalla digitalizzazione e dalle tensioni... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Under 17 imbattuta e Under 13 da record: è festa grande in casa Baskérs. Livio Neri, avanti tutta. Cresce il settore femminileIl mondo della pallacanestro femminile ha grandi margini di crescita, perché è una realtà che tanti stanno ancora scoprendo. E man mano che lo fanno, se ne innamorano. Sorride Fulvio Neri, ... ilrestodelcarlino.it I giovani della Livio Neri alzano l’asticella . Buon inizio di stagione per tutti i gruppiGiovani cestisti crescono. Come numero e come risultati conquistati sui campi del territorio. C’è soddisfazione in casa ‘Livio Neri’ per l’inizio della stagione, che sta premiando l’impegno di tanti ... ilrestodelcarlino.it