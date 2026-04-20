Oleggio Magic Basket è di nuovo festa | centrati i playoff per il secondo anno consecutivo
L'Oleggio Magic Basket si prepara a disputare i playoff anche quest'anno, confermando la qualificazione ottenuta con una giornata di anticipo. La squadra, sotto la guida di Giacomo Cardelli, ha concluso la fase regolare della serie B interregionale con risultati che le hanno assicurato un posto tra le migliori. Questa seconda qualificazione consecutiva rappresenta un traguardo importante per il club, che guarda alla fase successiva con fiducia.
Playoff centrati. L'Oleggio Magic Basket conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. La formazione guidata da Giacomo Cardelli ha ottenuto la certezza matematica della qualificazione alla seconda fase della serie B interregionale con un turno di anticipo.Per i biancorossi si tratta di un.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta
Leggi anche: Basket B, ultima sfida per gli Squali: l'Oleggio a Pizzighettone per sognare i playoff
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Basket, Serie B: Oleggio si arrende a Pizzighettone. Gli Squali chiudono l'andata con una sconfitta; Oleggio Magic Basket: Squali come all'andata, battaglia e vittoria con Gazzada; Oleggio Magic Basket, la regular season si chiude in trasferta con Pizzighettone; Basket, ultima sfida in casa per Oleggio: Squali contro Gazzada.
Oleggio Magic Basket, è di nuovo festa: centrati i playoff per il secondo anno consecutivoPlayoff centrati. L'Oleggio Magic Basket conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. La formazione guidata da Giacomo Cardelli ha ottenuto la certezza matematica della qualificazione alla ... novaratoday.it
Basket, Serie B: Oleggio si arrende a Pizzighettone. Gli Squali chiudono l'andata con una sconfittaGli Squali dell'Oleggio Magic Basket cedono 82-70 sul campo della Mazzoleni Pizzighettone. Non basta la rimonta finale guidata da Ceccato e Costaglione. Ora il turno di riposo ... novaratoday.it
Oleggio Magic Basket, la regular season si chiude in trasferta con Pizzighettone - facebook.com facebook