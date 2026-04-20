Oleggio Magic Basket è di nuovo festa | centrati i playoff per il secondo anno consecutivo

Da novaratoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Oleggio Magic Basket si prepara a disputare i playoff anche quest'anno, confermando la qualificazione ottenuta con una giornata di anticipo. La squadra, sotto la guida di Giacomo Cardelli, ha concluso la fase regolare della serie B interregionale con risultati che le hanno assicurato un posto tra le migliori. Questa seconda qualificazione consecutiva rappresenta un traguardo importante per il club, che guarda alla fase successiva con fiducia.

Playoff centrati. L'Oleggio Magic Basket conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. La formazione guidata da Giacomo Cardelli ha ottenuto la certezza matematica della qualificazione alla seconda fase della serie B interregionale con un turno di anticipo.Per i biancorossi si tratta di un.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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