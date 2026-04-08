I fratelli Elkann dovranno pagare un milione di euro in spese legali alla madre Margherita
I fratelli Elkann sono stati condannati a pagare circa 886 mila euro di spese processuali e circa un milione di euro di spese legali alla madre. La decisione riguarda una causa legale in cui sono coinvolti e che si è conclusa con questa sentenza. La cifra totale da versare ammonta a circa 1,9 milioni di euro. La vicenda riguarda questioni legali tra i membri della famiglia.
John, Lapo e Ginevra Elkann dovranno pagare le spese processuali (circa 886mila euro) e rifondere le spese legali (circa 1 milione di euro) alla madre Margherita Agnelli. È quanto ha stabilito la giudice del tribunale di Thun, in Svizzera, Antonie Meyes Schürch nell'ambito del processo. 🔗 Leggi su Today.it
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