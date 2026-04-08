I fratelli Elkann dovranno pagare un milione di euro in spese legali alla madre Margherita

I fratelli Elkann sono stati condannati a pagare circa 886 mila euro di spese processuali e circa un milione di euro di spese legali alla madre. La decisione riguarda una causa legale in cui sono coinvolti e che si è conclusa con questa sentenza. La cifra totale da versare ammonta a circa 1,9 milioni di euro. La vicenda riguarda questioni legali tra i membri della famiglia.