La lettrice impaziente | al Bar Pickwick presentazione del libro di Caterina Pusateri

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, alle 18:30, si è tenuta l'ultima presentazione della rassegna letteraria di primavera al Bar Pickwick di Palermo. La serata ha visto la presentazione del libro di Caterina Pusateri, durante un evento aperto al pubblico. La manifestazione si è svolta nello spazio di via Alessandro Paternostro 49, con partecipanti che hanno seguito l'incontro fino alla conclusione.