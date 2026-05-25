La lettrice impaziente | al Bar Pickwick presentazione del libro di Caterina Pusateri
Martedì 26 maggio, alle 18:30, si è tenuta l'ultima presentazione della rassegna letteraria di primavera al Bar Pickwick di Palermo. La serata ha visto la presentazione del libro di Caterina Pusateri, durante un evento aperto al pubblico. La manifestazione si è svolta nello spazio di via Alessandro Paternostro 49, con partecipanti che hanno seguito l'incontro fino alla conclusione.
Martedì 26 maggio a partire dalle 18,30 ultimo incontro della rassegna letteraria di primavera promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. Ospite della serata sarà Caterina Pusateri con il suo libro "La Lettrice Impaziente" edito da SEM. A discutere con l'autrice ci sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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