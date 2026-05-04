Città di Nanza | al Bar Pickwick la presentazione del libro di Simona Zarcone
Mercoledì 6 maggio al Bar Pickwick inizia una nuova rassegna letteraria che si svolgerà in quattro settimane. La serie di incontri prevede la partecipazione di quattro autori diversi: Simona Zarcone, Giacomo Cardella, Dario Librizzi e Caterina Pusateri. La presentazione del libro di Zarcone dà il via a questo ciclo di eventi nel locale, che continuerà con gli altri autori fino a metà giugno.
Prende avvio mercoledì 6 maggio la nuova rassegna letteraria del Bar Pickwick che vedrà alternarsi nel corso di quattro settimane Simona Zarcone, Giacomo Cardella, Dario Librizzi e Caterina Pusateri. Si inizia con "Città di Nanza" di Simona Zarcone edito da Book a Book. A presentare il libro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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