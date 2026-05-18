La Sicilia insorta di Dario Librizzi | al Bar Pickwick la presentazione del libro

Martedì 19 maggio si terrà al Bar Pickwick di Palermo la presentazione del libro “La Sicilia insorta” scritto da Dario Librizzi e pubblicato dall’Istituto Poligrafico Europeo. L’evento prevede l’incontro con l’autore, che illustrerà i temi trattati nel testo. La presentazione si svolge in un locale pubblico della città e rappresenta un momento di confronto tra il pubblico e l’autore. La pubblicazione è disponibile nelle librerie e negli store online.

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