La Sicilia insorta di Dario Librizzi | al Bar Pickwick la presentazione del libro
Martedì 19 maggio si terrà al Bar Pickwick di Palermo la presentazione del libro “La Sicilia insorta” scritto da Dario Librizzi e pubblicato dall’Istituto Poligrafico Europeo. L’evento prevede l’incontro con l’autore, che illustrerà i temi trattati nel testo. La presentazione si svolge in un locale pubblico della città e rappresenta un momento di confronto tra il pubblico e l’autore. La pubblicazione è disponibile nelle librerie e negli store online.
Martedì 19 maggio al Bar Pickwick, a Palermo, si terrà la presentazione del libro “La Sicilia insorta” di Dario Librizzi, edito dall’Istituto Poligrafico Europeo. Ad accompagnare l’autore ci sarà lo storico Carlo Verri.Il libroIl movimento dei Fasci dei lavoratori, nato in Sicilia alla fine del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Presentazione del libro La Sicilia insorta di Dario LibrizziMartedì 19 maggio presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà la presentazione del libro La Sicilia insorta di Dario Librizzi edito dall’Istituto Poligrafico Europeo. blogsicilia.it