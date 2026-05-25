La Lega perde la roccaforte di Cene Radici è il nuovo sindaco | Ora ascolteremo i cittadini

Roberto Radici è stato eletto sindaco di Cene con il 61,04% dei voti, battendo la candidata sostenuta dalla Lega che ha ottenuto il 38,96%. Radici, candidato della civica “Noi per Cene”, ha superato la rivale, sostenuta dalla lista “Direzione Cene”. La vittoria rappresenta la perdita della roccaforte della Lega nel comune. Radici ha dichiarato che ora si concentrerà sull’ascolto dei cittadini.

Roberto Radici è il nuovo sindaco di Cene. Il candidato della civica “Noi per Cene” ha ottenuto il 61,04% delle preferenze, contro il 38,96% della candidata Gaia Anselmi, in corsa con la lista “Direzione Cene” sostenuta dal simbolo della Lega. In termini di voti, sono 1.178 i cittadini che hanno scelto Radici, mentre 752 hanno espresso la propria preferenza per Anselmi. L’affluenza si è attestata al 55,72% degli aventi diritto. Le schede nulle sono state 25, quelle bianche 17. “Siamo felici – le prime parole di Radici dopo l’esito delle urne -. Sono quattro mesi che lavoriamo intensamente e oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato: abbiamo costruito una squadra straordinaria, fatta di giovani competenti e di persone con grande esperienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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