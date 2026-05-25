elezioni la lega perde la sua roccaforte storica dopo 36 anni

A Cene, in provincia di Bergamo, la Lega ha perso una delle sue principali roccaforti dopo 36 anni. La notizia riguarda il risultato delle elezioni locali, che ha segnato un cambiamento nelle preferenze degli elettori in quella zona. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sui numeri delle schede. La sconfitta rappresenta un evento rilevante per il partito, che ha mantenuto il controllo della zona per oltre tre decenni.

La notizia politicamente più significativa della giornata arriva da Cene, in provincia di Bergamo, dove la Lega ha perso una delle sue roccaforti simboliche. Non un Comune qualunque, ma il primo municipio conquistato dal Carroccio nella sua storia, amministrato senza interruzioni dal 1990. A interrompere questo lungo ciclo è stato Roberto Radici, candidato civico moderato, insegnante di sostegno e volto molto conosciuto anche nel mondo sportivo locale. Radici, allenatore della Gandinese e selezionatore della squadra che ogni estate affronta l’ Atalanta durante il ritiro, ha battuto nettamente la candidata leghista Gaia Anselmi. Il risultato di Cene pesa soprattutto per il suo valore politico e simbolico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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