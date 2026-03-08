Noi per Cene scopre le carte | il candidato sindaco alle elezioni è Roberto Radici

Il gruppo politico “Noi per Cene” ha annunciato che il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio sarà Roberto Radici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la candidatura del rappresentante del partito per questa tornata elettorale. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato pubblicato dal gruppo politico, senza ulteriori dettagli sui programmi o le proposte.

Dall’esperienza della minoranza uscente nasce un gruppo con un forte carattere civico. Radici, 65 anni, è un docente di sostegno alle scuole medie del paese: “Sogno una Cene più unita, attenta ai bisogni di tutti. Credo in una politica che non divide, ma che costruisce e si mette al servizio dei cittadini” È Roberto Radici il candidato di “Noi per Cene” alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La lista civica lo ha ufficializzato nelle ultime ore, presentando anche le ragioni che hanno portato alla nascita di un nuovo gruppo “libero, unito e autofinanziato”. Un’esperienza che nasce in continuità con l’opposizione degli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Il centrosinistra scopre le carte. Giacomo Sartori candidato sindacoLa città della calzatura entra nel vivo della corsa verso le elezioni amministrative 2026. Elezioni, Pierazzi (M5S): "Noi determinanti nella scelta di Ceccarelli come candidato a sindaco"“Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco”, così Tommaso Pierazzi, coordinatore...