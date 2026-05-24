Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | comincia la ripresa

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa senza reti, con la ripresa in corso. La partita si sta giocando senza cambi di risultato e si sta svolgendo davanti a un pubblico presente allo stadio. La cronaca live riporta che le squadre stanno affrontando la seconda parte dell'incontro, senza ulteriori segnature o episodi decisivi. La partita si sta svolgendo in un clima di equilibrio tra le due formazioni.

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di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finale di Coppa Italia femminile. (inviato al Romeo Menti di Vicenza) – La Juventus Women di Max Canzi è impegnata nell’ultima partita stagionale, che mette in palio un trofeo. A Vicenza va in scena la finale di Coppa Italia, l’ennesima sfida della saga contro la Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 51? Colpo di testa Viens – Pilgrim scende a destra e crossa per la canadese che ruba il tempo alla difesa della Juve ma manda a lato 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia INTERVALLO 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+2? Salvataggio di Carbonell – Mura col corpo un colpo di testa ravvicinato di Dragoni 44? Occasione Carbonell – Altro schema da corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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