Juventus Women Roma finale Coppa Italia 0-0 LIVE | comincia la ripresa

Notizia in breve

La finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma si è conclusa senza reti, con la ripresa in corso. La partita si sta giocando senza cambi di risultato e si sta svolgendo davanti a un pubblico presente allo stadio. La cronaca live riporta che le squadre stanno affrontando la seconda parte dell'incontro, senza ulteriori segnature o episodi decisivi. La partita si sta svolgendo in un clima di equilibrio tra le due formazioni.