La Juventus Women si è qualificata per la finale di Coppa Italia dopo aver vinto la semifinale di ritorno contro la Fiorentina. La partita ha visto Capeta segnare un gol decisivo che ha portato alla vittoria della squadra. La sfida si è conclusa con il risultato che permette alla Juventus di accedere alla finalissima della competizione.

La Juventus Women, dopo un periodo complicato, ritrova il sorriso grazie al successo ottenuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il match di andata, giocato in trasferta poco più di due settimane fa, aveva premiato le bianconere concludendosi con un sonoro 2-0. In questa occasione, le ragazze di mister Canzi non si sono cullate sul risultato già ottenuto e, una spettacolare doppietta di Ana Capeta ha sbloccato il pass per la finale. L’avversaria delle bianconere sarà la Roma di Alessandro Spugna, la quale ha ottenuto il successo contro l’ Inter nella giornata di ieri. Il riassunto della partita. Il primo tempo viene vissuto con grande trepidazione con numerose occasioni da entrambe le parti, ma soltanto una rete al termine dei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Women in finale di Coppa Italia: Capeta schianta la Fiorentina

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