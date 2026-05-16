Blitz della Juve per Doumbia i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza | i dettagli della possibile offerta

La Juventus ha avviato contatti per il centrocampista Doumbia, cercando di accelerare le trattative rispetto allo Sporting. La società bianconera vuole presentare un’offerta prima che altri club possano inserirsi nel discorso. I dettagli dell’eventuale proposta sono ancora da definire, ma la volontà di anticipare la concorrenza è chiara. Doumbia è ancora al centro di discussioni tra le parti, mentre la Juventus mira a trovare un’intesa in tempi rapidi.

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