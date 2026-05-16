Blitz della Juve per Doumbia i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza | i dettagli della possibile offerta

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha avviato contatti per il centrocampista Doumbia, cercando di accelerare le trattative rispetto allo Sporting. La società bianconera vuole presentare un’offerta prima che altri club possano inserirsi nel discorso. I dettagli dell’eventuale proposta sono ancora da definire, ma la volontà di anticipare la concorrenza è chiara. Doumbia è ancora al centro di discussioni tra le parti, mentre la Juventus mira a trovare un’intesa in tempi rapidi.

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di Francesco Spagnolo Doumbia resta un obiettivo di calciomercato della Juve. I bianconeri sono pronti ad anticipare lo Sporting per il centrocampista. I dettagli. Il Venezia festeggia la sua straordinaria promozione in Serie A, e tra i grandi protagonisti di questa cavalcata trionfale spicca senza dubbio il nome di Doumbia. Il ventiduenne centrocampista si è rivelato un elemento imprescindibile per i lagunari, mettendo in mostra una fisicità dirompente abbinata a una visione di gioco raffinata e a una progressione atletica impressionante, doti che lo rendono l’identikit ideale del mediano moderno. I suoi numeri stagionali in Serie B parlano chiaro: 8 reti e 6 assist in 37 partite, prestazioni da perfetto incursore “box-to-box” che non sono passate inosservate ai grandi club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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