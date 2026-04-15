Juventus mira a riportare Spalletti con Kim Min-jae del Bayern Monaco nel mercato estivo 2026

La Juventus sta valutando l'opzione di riportare in Italia il difensore Kim Min-jae dal Bayern Monaco durante il mercato estivo del 2026. La società sta considerando anche un possibile ritorno di Luciano Spalletti, attualmente senza incarico. Questi movimenti fanno parte di un piano per rafforzare la rosa nelle prossime stagioni. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

"> Kim Min-Jae verso il ritorno in Serie A?. MUNICH, GERMANIA – 8 APRILE: Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, reagisce durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 202425 tra FC Bayern München e FC Internazionale Milano, giocata all’Allianz Arena di Monaco. (Foto di Alex GrimmGetty Images) Secondo fonti italiane, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è molto interessato a riunirsi con Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli, nella prossima finestra di mercato estiva. Le voci su un possibile trasferimento potrebbero riaccendere l’interesse per il giocatore, soprattutto considerando il loro proficuo rapporto durante la stagione 2022-23.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus mira a riportare Spalletti con Kim Min-jae del Bayern Monaco nel mercato estivo 2026. Notizie correlate Juventus, idea dalla Bundesliga: Kim Min-jae per il dopo BremerLa Juventus guarda al futuro per la difesa e torna a sondare un vecchio obiettivo di mercato. Mossa d’occhio del Chelsea per Kim Min-jaeAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea sta cercando di migliorare la propria unità difensiva alla fine della stagione e ha identificato... Contenuti e approfondimenti Juventus mira a riportare Spalletti con Kim Min-jae del Bayern Monaco nel mercato estivo 2026.MUNICH, GERMANIA – 8 APRILE: Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, reagisce durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Bayern München e FC ... napolipiu.com Juventus, Bremer ai saluti? Kim il possibile sostitutoKim Min-jae torna nel mirino della Juventus. Il difensore coreano, protagonista dello scudetto del Napoli di Spalletti, è uno dei nomi seguiti dal club bianconero in vista della prossima estate, all’i ... fantacalcio.it