Juventus idea dalla Bundesliga | Kim Min-jae per il dopo Bremer

La Juventus sta considerando un nuovo rinforzo per la difesa e ha ripreso a monitorare Kim Min-jae, ex giocatore del Napoli, proveniente dalla Bundesliga. Damien Comolli segue da vicino questa possibilità, che potrebbe diventare una soluzione qualora si concretizzasse la partenza di Gleison Bremer. La società bianconera si concentra su questa pista per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

La Juventus guarda al futuro per la difesa e torna a sondare un vecchio obiettivo di mercato. Tra i nomi monitorati da Damien Comolli c’è Kim Min-jae, ex Napoli, che potrebbe rappresentare una soluzione in caso di partenza di Gleison Bremer. Kim Min-jae torna nei radar bianconeri. Comolli punta ad un mercato ambizioso con colpi mirati ad alzare la qualità della squadra. Per la retroguardia, i bianconeri valutano il sudcoreano, vincitore dello scudetto con i partenopei guidati da Luciano Spalletti nel 2023. Al momento non c’è alcuna trattativa per il giocatore, ma è stato effettuato qualche sondaggio esplorativo. Non è la prima volta che Kim viene accostato alla Juventus: i bianconeri lo avevano già monitorato in passato per sostituire De Ligt.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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