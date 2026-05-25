La Juventus è esclusa dalla Champions League dopo risultati deludenti nelle partite precedenti. La sconfitta interna contro la Fiorentina e i pareggi contro Verona e nel derby hanno certificato l’eliminazione. Il tecnico ha sottolineato la necessità di mostrare più carattere e personalità in campo in vista della prossima stagione. La squadra non è riuscita a qualificarsi nonostante il pareggio nell’ultimo match, che non è stato sufficiente per evitare l’esclusione.

Torino, 25 maggio 2026 – La Juve è ufficialmente fuori dalla Champions. Il verdetto non è arrivato ieri sera nel derby, nonostante il pareggio, ma ben prima, con i risultati deludenti al cospetto del Verona e con l’inopinata sconfitta interna contro la Fiorentina. Lì la Vecchia Signora si è fatta scavalcare e la missione negli ultimi novanta minuti era impossibile dato che avrebbero dovuto steccare due delle tre formazioni davanti in classifica. E’ inciampato il Milan, ma non Roma e Como, così il pareggio nel derby è un po’ meno amaro. Serata strana, tra ordine pubblico, sicurezza, scontri, l’inizio un’ora dopo e un finale quando già il destino era chiaro dato che a Cremona e a Verona i risultati erano stati acquisiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Juventus cerca carattere e personalità. Il diktat di Spalletti dopo la mancata Champions

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