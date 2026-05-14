Juventus-Fiorentina Spalletti cerca la Champions ma la stagione è da rivedere

Domenica 17 maggio alle ore 12:30 si giocherà l’ultimo incontro casalingo della stagione tra Juventus e Fiorentina. La partita si svolgerà allo stadio di casa della Juventus e rappresenta l’ultimo impegno della squadra in questa stagione. L’allenatore della Fiorentina ha dichiarato di puntare alla qualificazione in Champions League, mentre la Juventus si prepara a chiudere il campionato con questa sfida. La partita si tiene in un momento di valutazioni per entrambe le formazioni.

Domenica 17 maggio, alle ore 12:30, la Juventus ospiterà la Fiorentina nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione. All’Allianz Stadium servirà una vittoria per blindare il terzo posto in classifica. Con una stagione segnata da alti e bassi, la Juventus è ancora alla ricerca di equilibrio, identità, con più interrogativi che certezze. Resta forte l’amarezza di un’annata al di sotto delle aspettative, resa ancora più evidente dal numero ridotto di giocatori convocati ai Mondiali. I tifosi bianconeri salutano l’Allianz Stadium. Quella con la Fiorentina sarà l’ultimo match del campionato all’Allianz Stadium per la Juventus. I tifosi bianconeri si preparano a salutare la propria casa dopo una stagione vissuta tra entusiasmo e delusione, facendo sentire sempre il loro sostegno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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