Dopo le ultime partite, la Juventus si trova in una posizione difficile in campionato, con una sconfitta contro la Fiorentina e un pareggio con una squadra già retrocessa. La squadra ha mostrato difficoltà anche nello spogliatoio, dove si parla di problemi di comunicazione tra i giocatori e lo staff. L’attenzione si concentra sul rapporto tra il tecnico e i calciatori, con alcuni osservatori che indicano un possibile divario generazionale come uno dei fattori alla base delle tensioni.

di Francesco Calabrò Juventus, la Champions è quasi compromessa dopo il ko con la Fiorentina e il pari col Verona già retrocesso: nello spogliatoio non funziona la comunicazione?. La Juventus sta fallendo l’appuntamento più importante della sua stagione: il quarto posto Champions. Dopo il pareggio interno contro il Verona già retrocesso e la sconfitta in casa contro la Fiorentina, il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto su una parola: personalità. La Juve è stata fermata sull’1-1 dal Verona allo Stadium, in una gara in cui avrebbe potuto consolidare la zona Champions. Due settimane dopo, il 2-0 subito contro la Fiorentina ha fatto scivolare i bianconeri dal terzo al sesto posto, complicando pesantemente la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti e il gap generazionale: il problema è solo la personalità?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Damascelli: non è Spalletti il problema della Juventus

Il gender gap oltre gli slogan. Il problema non è l’ufficio, ma la casaAl direttore - Intervengo sul tema del cosiddetto gender gap con una riflessione che so essere controcorrente, nella speranza di sottrarlo alla...

Con Luciano #Spalletti la #Juventus viaggia alla media di 1,89 punti a partita. Da quando ha preso il posto di Tudor, la squadra bianconera è seconda per punti conquistati dietro all’Inter (68 a 53 in 28 partite). Ma con 52 punti in 29 partite, Thiago Motta ven x.com

Luciano Spalletti era furioso con Zhegrova dopo la partita L'allenatore lo accusa di una mancanza di disciplina tattica, di incoerenza nei suoi movimenti e della sua pigrizia. La Juventus sta già iniziando a sondare il terreno per trovare un profilo di esterno diver reddit

Juventus, Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CMFlop Juve e Champions lontana dopo il clamoroso ko con la Fiorentina: le decisioni della società su Spalletti e Comolli ... calciomercato.it

Damascelli: non è Spalletti il problema della JuventusLa Juventus è un grande punto interrogativo in vista della prossima stagione. E' in dubbio anche la posizione di Luciano Spalletti. ilnapolista.it