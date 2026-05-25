La Juvecaserta all' assalto di Orzinuovi | Pronti per giocare due grandi partite

La Paperdi Juvecaserta 2021 parte oggi per Orzinuovi, dove cercherà di trovare almeno quella vittoria sfuggita sabato e che le consentirebbe di riportare dalla propria parte il vantaggio del fattore campo. Il confronto del palaBertocchi è in programma domani, mercoledì 26 maggio, con inizio alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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