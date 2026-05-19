Juvecaserta norme e prezzi per la semifinale playoff con Orzinuovi
La Paperdi Juvecaserta 2021 ha reso note le regole e i costi dei biglietti per la semifinale playoff contro la Logiman Orzinuovi, che si svolgerà a partire da giovedì 21 maggio. La società ha comunicato le modalità di accesso e le tariffe applicate per assistere alla partita, che rappresenta una fase importante del percorso verso la promozione in Serie A2. Le informazioni sui prezzi e le norme sono state rese pubbliche in vista dell’evento.
La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica le norme organizzative e i prezzi dei biglietti validi per la semifinale playoff per la promozione in Serie A2 contro la Logiman Orzinuovi, in programma a partire da giovedì 21 maggio.Tutti i biglietti saranno nominali, come previsto dalle disposizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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