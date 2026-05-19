Juvecaserta norme e prezzi per la semifinale playoff con Orzinuovi

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha reso note le regole e i costi dei biglietti per la semifinale playoff contro la Logiman Orzinuovi, che si svolgerà a partire da giovedì 21 maggio. La società ha comunicato le modalità di accesso e le tariffe applicate per assistere alla partita, che rappresenta una fase importante del percorso verso la promozione in Serie A2. Le informazioni sui prezzi e le norme sono state rese pubbliche in vista dell’evento.

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La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica le norme organizzative e i prezzi dei biglietti validi per la semifinale playoff per la promozione in Serie A2 contro la Logiman Orzinuovi, in programma a partire da giovedì 21 maggio.Tutti i biglietti saranno nominali, come previsto dalle disposizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Juvecaserta batte Montecatini e vola in semifinale playoffLa Paperdi Juvecaserta vola in semifinale playoff con una prova di forza al PalaPiccolo: battuta la Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 99-89... Playoff, Juvecaserta travolge Montecatini: la Paperdi va sul 2-1? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Lardo a causare 19 palle perse? Chi sono stati i veri protagonisti della supremazia al tabellone? Perché il...