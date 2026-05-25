La Juventus sta mantenendo l'interesse per Yildiz, con un collegamento con l'allenatore del settore giovanile. La società ha avviato contatti con club in Turchia per seguire il recupero del giocatore, infortunatosi al polpaccio. L’ultima proposta prevede l'invio di un membro dello staff bianconero in Turchia, per monitorare direttamente le condizioni del fantasista durante il suo recupero.

Il campionato è finito, la stagione no. La Juventus potrebbe “accompagnare” al Mondiale Kenan Yildiz, anche fisicamente. Sull’asse Torino-Istanbul gli aggiornamenti sono quotidiani e l’ultima idea è quella di inviare un uomo dello staff bianconero nel ritiro turco per seguire da vicino il recupero del fantasista. I dirigenti bianconeri sono in allerta per le condizioni fisiche del 21enne di Ratisbona, reduce dalla tendinopatia al ginocchio e dall’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare il derby col Torino. La squadra allenata da Vincenzo Montella esordirà nella notte tra il 13 e il 14 giugno contro l’Australia, a Vancouver (Canada), e in questo momento la stellina juventina viaggia sul filo dei giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve non molla Yildiz: asse con Montella, contatti con la Turchia per monitorare il recupero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Convocati Turchia, la decisione su Yildiz: Montella ha annunciato la lista dei convocati per i play-off dei Mondiali. Le ultime sul giocatore della JuveIl tecnico ha annunciato la lista dei convocati per i play-off dei Mondiali, includendo tra i selezionati il giocatore della Juventus.

Formazioni ufficiali Turchia Romania: la decisione su Yildiz da parte del ct MontellaIl commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Turchia e Romania, in programma per lo spareggio mondiale.

Temi più discussi: Pronostico Torino-Juventus quote analisi 38ª giornata Serie A; Spalletti ha deciso il suo futuro e scuote la Juve: a Elkann chiede una cosa; Torino-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Vlahovic cinico, Conceicao frizzante, Thuram solido, Casadei non molla, Adams decisivo; ? Juve non molla Alisson, Scamacca-Roma e Italiano-Napoli? News di oggi ?.

La Juve non molla Yildiz: asse con Montella, contatti con la Turchia per monitorare il recuperoIl campionato è finito, la stagione no. La Juventus potrebbe accompagnare al Mondiale Kenan Yildiz, anche fisicamente. Sull’asse Torino-Istanbul gli aggiornamenti sono quotidiani e l’ultima idea è ... msn.com

#TorinoJuve 2-2 La partita a causa di scontri tra ultrà è cominciata con più di un'ora di ritardo. La doppietta di #Vlahovic non basta, il Torino non molla e pareggia. Nello sprint finale la #Juve perde la zona Champions. #SerieA x.com

La Juve non molla Mateta, l'Inter su Atubolu, il Napoli sogna Allegri per il post ConteIl tecnico del Milan non sarebbe più cosi saldo sulla panchina dei rossoneri, specie dopo la clamorosa esclusione dei rossoneri dalla Champions ... it.blastingnews.com