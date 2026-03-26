Formazioni ufficiali Turchia Romania | la decisione su Yildiz da parte del ct Montella

Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Turchia e Romania, in programma per lo spareggio mondiale. La decisione riguardante Yildiz è stata comunicata prima dell'inizio dell'incontro, che si svolge sotto l'egida delle qualificazioni ai Mondiali. La sfida si disputa in un contesto internazionale con entrambe le nazionali in cerca di un passaggio diretto alla fase finale.