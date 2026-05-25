La guerra entra al Roland Garros

Da cms.ilmanifesto.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giocatrice ucraina ha raccontato di aver assistito alla caduta di un missile a circa cento metri dalla casa dei suoi genitori a Kiev. La giocatrice, testa di serie numero quindici, ha parlato di questa esperienza durante un evento pubblico, descrivendo le sue emozioni. La notizia è stata diffusa da un quotidiano senza ulteriori commenti o analisi. La partita si svolge regolarmente, senza interruzioni ufficiali legate all’accaduto.

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Fili d'erba Marta Kostyuk racconta in lacrime il bombardamento su Kiev vicino alla casa dei familiari: «Farò sempre il possibile per ricordare cosa succede». Fili d'erba Marta Kostyuk racconta in lacrime il bombardamento su Kiev vicino alla casa dei familiari: «Farò sempre il possibile per ricordare cosa succede». Un missile caduto ad appena cento metri dalla casa dei suoi genitori, a Kiev. Lo racconta, in lacrime, la giocatrice ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero quindici, nella consueta intervista in campo post-partita dopo aver superato il primo turno al Roland Garros di Parigi, battendo, ironia della sorte, la tennista russa Oksana Selekhmeteva. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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