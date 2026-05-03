Zverev e la ‘supplica’ a Sinner | Prenditi una pausa al Roland Garros

Durante il torneo, il tennista tedesco ha suggerito pubblicamente all’avversario italiano di prendersi una pausa e non partecipare al prossimo major sulla terra battuta. La conversazione tra i due si è svolta in modo informale, con Zverev che ha rivolto direttamente questa raccomandazione a Sinner. La proposta ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, dato che entrambi rappresentano atleti di alto livello nel circuito.

(Adnkronos) – Alexander Zverev 'invita' Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco nella finale del Masters 1000 di Madrid, portando a casa il suo quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), al termine di una partita non fortunata per Zverev. “Prima di tutto, scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore", ha detto Zverev dal campo rivolto al pubblico di Madrid, "poi, ovviamente, complimenti a Jannik. Il miglior giocatore al mondo di gran lunga al momento". "Contro di lui davvero per la maggior parte dei giocatori non ci sono possibilità, per noi è così al momento contro di te.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Zverev sorpreso: Sinner fa ace (senza nastro) sull'ennesima palla break Notizie correlate Leggi anche: Sinner felice: "I record? Dietro c'è tanto lavoro e molto impegno". Zverev scherza: "Ma prenditi una pausa" Alexander Zverev: “L’infortunio di Alcaraz? Non sono contento, Sinner è il grande favorito per il Roland Garros”All’esordio al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha dovuto sudare più del previsto per avere la meglio su Mariano Navone, piegato con il punteggio... Contenuti di approfondimento Zverev e la 'supplica' a Sinner: Prenditi una pausa al Roland GarrosAlexander Zverev ‘invita’ Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco nella finale del Masters 1000 di Madrid, portando a casa il suo q ... notizie.it Roland Garros, Djokovic batte Zverev in rimonta e vola in semifinale: sfiderà SinnerPARIGI (FRANCIA) - Serata da urlo per Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, n.6 Atp e sesta testa di serie del tabellone, piega Alexander Zverev in rimonta nei quarti di finale del Roland Garros e ... corrieredellosport.it