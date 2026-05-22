Tennis una Lucia Bronzetti dal cuore infinito | entra nel tabellone principale del Roland Garros
Lucia Bronzetti ha ottenuto l'accesso al tabellone principale del Roland Garros dopo aver superato le qualificazioni. La giocatrice italiana ha vinto il suo match di qualificazione, nonostante abbia dovuto annullare tre match-point. Questo risultato arriva al termine di una fase di qualificazione difficile, che ha richiesto diversi sforzi. Ora Bronzetti si prepara per affrontare le gare del secondo Slam della stagione, portando avanti il suo percorso nel torneo parigino.
A fatica, e dovendo annullare ben tre match-point, anche Lucia Bronzetti ha superato le qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (61.723.000 euro di montepremi), che si sono concluse sulla terra rossa parigina (domenica il via alle sfide dei main draw). La romagnola è la terza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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