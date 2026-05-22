Tennis una Lucia Bronzetti dal cuore infinito | entra nel tabellone principale del Roland Garros

Lucia Bronzetti ha ottenuto l'accesso al tabellone principale del Roland Garros dopo aver superato le qualificazioni. La giocatrice italiana ha vinto il suo match di qualificazione, nonostante abbia dovuto annullare tre match-point. Questo risultato arriva al termine di una fase di qualificazione difficile, che ha richiesto diversi sforzi. Ora Bronzetti si prepara per affrontare le gare del secondo Slam della stagione, portando avanti il suo percorso nel torneo parigino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui