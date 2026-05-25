La guerra di Putin

Un attacco su larga scala è stato sferrato su Kiev, rappresentando il più intenso in quattro anni di conflitto. Le forze coinvolte hanno colpito obiettivi nella capitale con un'azione che ha causato danni e interruzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni specifici. Le autorità locali hanno confermato l'attacco e hanno avviato misure di emergenza. La situazione è ancora sotto monitoraggio, mentre le forze militari e di sicurezza si preparano a rispondere.

Quando ho sentito che Putin aveva lanciato su Kiev il più grande attacco in 4 anni di guerra, pensavo a una strage. Invece, per fortuna, solo 4 morti e 100 feriti. Sempre troppi, certo, ma mi pare un bilancio molto modesto. Invece ho letto titoli come se ci fosse stata un’ecatombe. Dorina Mensa via email Gentile lettrice, non siamo più al solito doppio standard politico. Qui siamo a una sindrome fobica acuta, una russofobia o meglio una Putinfobia che travolge ogni barriera logica. Cito un titolo tra decine: La Stampa, articolo della russa-italiana Anna Zafesova, “La furia insensata dello Zar sull’orlo di una crisi di nervi”. Qui di insensato ci sono solo i titoli come questo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Putin: Siamo pronti alla guerra

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Temi più discussi: Putin è arrivato a Pechino. Russia: al via tre giorni di esercitazioni nucleari; Tecnologia, colpi a sorpresa e matematica della guerra: perché ora l'Ucraina recupera terreno mentre la Russia annaspa; Putin e la guerra in salita, perché l'Ucraina è più forte: la svolta hi-tech; Putin, il grande Zar di tutte le Russie e i suoi guai infiniti.

Ricordate quando certi opinionisti vi dicevano che l’ #Ucraina fosse spacciata? E quando la #Russia parlava di guerra lampo? Beh si sbagliavano. A distanza di quattro anni dall’inizio del conflitto su larga scala, #Kiev ha messo in mostra la fragilità di #Putin x.com

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