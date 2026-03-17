Zelensky | La macchina della guerra di Putin ha aiutato l’Iran

Il presidente ha dichiarato che la macchina della guerra di Putin ha fornito aiuto all’Iran. Recentemente, il conflitto in Iran ha attratto l’attenzione della comunità internazionale e ha di fatto dirottato risorse militari e diplomatiche dall’Ucraina al Medio Oriente. Questa situazione ha di fatto bloccato gli sforzi per risolvere il conflitto in Europa orientale.

La guerra in Iran ha spostato l’attenzione della comunità internazionale (e risorse militari) dall’Ucraina al Medio Oriente bloccando di fatto gli sforzi diplomatici volti a porre fine al conflitto nell’Europa orientale. Negli scorsi giorni funzionari europei consultati dal Financial Times hanno dichiarato che il processo di pace guidato dagli Stati Uniti in Ucraina si sta arenando perché Donald Trump sta perdendo interesse nei negoziati e l’operazione Epic Fury da lui approvata contro il regime degli ayatollah sta allentando la pressione sulla Russia. C’è però una linea rossa che unisce i due conflitti e che rende evidente come quel che succede a Teheran riguarda anche Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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