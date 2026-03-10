Guerra in Iran folla a Teheran per il discorso di Khamenei Telefonata Trump-Putin | Guerra quasi finita

A Teheran, migliaia di persone si sono radunate per ascoltare il discorso di Khamenei, mentre tra Stati Uniti e Russia si è tenuta una telefonata che ha portato alla comunicazione di una fine prossima del conflitto. La regione del Medio Oriente continua a vivere momenti di alta tensione con sviluppi che coinvolgono Iran, Stati Uniti e Israele.

La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi attacchi e bombardamenti in diverse aree dell’Iran, con esplosioni segnalate anche a Teheran e in altre città. Sul piano politico cresce la pressione internazionale, mentre il presidente americano Donald Trump ha criticato duramente la nomina della nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. In Italia, intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per monitorare l’evoluzione della crisi. In serata è arrivata anche... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

