Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, dedicando ampio spazio ai temi della guerra e alla sua evoluzione con l’avanzare dell’intelligenza artificiale. Il documento analizza come le tecnologie digitali influenzino i conflitti e le strategie militari, senza proporre soluzioni specifiche. Nessuna decisione o azione concreta viene annunciata, ma si evidenzia un'attenzione crescente verso le implicazioni etiche e pratiche di queste innovazioni nel contesto bellico.

Nella sua prima enciclica, Papa Leone XIV ha dedicato diversi passaggi ai temi della guerra e della sua ormai inevitabile evoluzione connessa al progredire dell’intelligenza artificiale. Partendo dai mutamenti in corso sullo scacchiere internazionale e dallo scollamento con le esperienze storiche del secolo scorso, il testo entra nel merito dei meccanismi economici, tecnologici e mediatici che rendono oggi il conflitto armato sempre più “accettabile”, arrivando a formulare criteri precisi su cosa non si possa delegare a una macchina. Ne emerge un appello alla riflessione, alla responsabilità e alla cooperazione, di fronte a una rivoluzione tecnologica, quella dell’IA, che probabilmente è ancora lontana dall’essere pienamente compresa e i cui risvolti rischiano di rivelarsi disastrosi se non adeguatamente governati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. Ecco il messaggio di Leone XIV

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Magnifica Humanitas spiegata: il Papa, lIntelligenza Artificiale e il futuro delluomo

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