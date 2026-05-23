Gasperini ha dichiarato che tutta la squadra è concentrata sulla partita e punta alla qualificazione in Champions League. Alla vigilia della sfida contro il Verona, ha avvertito la Juventus e ha sottolineato l’obiettivo di raggiungere un traguardo storico per la Roma. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa, senza ulteriori dettagli su strategie o altri aspetti.

di Francesco Spagnolo Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona ha confermato che l’obiettivo della Roma è quello di andare in Champions. Alla vigilia di una sfida cruciale che potrebbe valere un’intera stagione, il tecnico fa il punto sul momento della squadra. L’attesa è febbrile, la tensione si taglia col coltello, ma c’è la consapevolezza di essere padroni del proprio destino. Un percorso che ricorda da vicino la mentalità impressa da Gasperini alle sue squadre, dove il lavoro quotidiano e il superamento dei propri limiti diventano il motore per raggiungere traguardi straordinari. Tracciare un bilancio definitivo, d’altronde, è ancora prematuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini vuole la Champions e avvisa la Juve: «Tutta la squadra è sul pezzo. Proveremo a raggiungere un traguardo storico per la Roma»

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