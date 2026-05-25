La gita fuori porta sfocia in violenza | maxi rissa tra napoletani a Capri - VIDEO

Due gruppi di turisti sono venuti alle mani a Capri, nella zona di Marina Grande, mentre aspettavano il traghetto di rientro. La rissa, avvenuta per motivi non specificati, è durata alcuni minuti e ha coinvolto diversi partecipanti. Testimoni riferiscono che la lite è scoppiata durante la pausa tra le gite fuori porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sedato la rissa e avviato le indagini.

Una violenta rissa è scoppiata a Capri nella zona di Marina Grande tra due gruppi di turisti. I due gruppi, stando ad alcuni testimoni, erano giunti sull'isola per una gita fuori porta, ma mentre aspettavano il traghetto per rientrare sarebbero venuti alle mani per futili motivi.La dinamica è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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