Maxi rissa a Porta Capuana ucciso un 29enne|VIDEO

Nella tarda serata di domenica 10 maggio, a Porta Capuana, si è verificata una violenta rissa tra diverse persone. Durante l’alterco, un uomo di 29 anni originario del Burkina Faso è stato colpito e ha perso la vita. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause che hanno portato al violento episodio.

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