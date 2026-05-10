Maxi rissa a Porta Capuana ucciso un 29enne|VIDEO
Nella tarda serata di domenica 10 maggio, a Porta Capuana, si è verificata una violenta rissa tra diverse persone. Durante l’alterco, un uomo di 29 anni originario del Burkina Faso è stato colpito e ha perso la vita. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause che hanno portato al violento episodio.
Un 29enne del Burkina Faso è stato ucciso al culmine di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio a Porta Capuana. Vano il trasporto d'urgenza al Vecchio Pellegrini.Un 58enne extracomunitario, dopo essersi barricato in un bar per evitare il linciaggio da parte degli amici.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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