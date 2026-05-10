Maxi rissa a Porta Capuana ucciso un 32enne|VIDEO

Nella giornata di domenica 10 maggio, a Porta Capuana, si è verificata una rissa che ha portato alla morte di un uomo di 32 anni proveniente dal Burkina Faso. L'aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio e ha coinvolto più persone. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. La vittima è deceduta nel corso dei fatti.

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