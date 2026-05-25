Il 25 maggio si celebra la Giornata internazionale dei minori scomparsi, ma a Gaza, sotto le macerie, si contano circa 2.900 bambini ancora dispersi. Questa cifra si riferisce ai minori che risultano scomparsi tra le rovine causate dal conflitto. Non ci sono conferme di altri dettagli o aggiornamenti ufficiali in merito.

Mentre il 25 maggio il mondo accende i riflettori sulla Giornata internazionale dei bambini scomparsi, a Gaza quei riflettori illuminano solo distese di macerie sotto le quali si trovano quasi tremila minori. L’intervista a Nada Nabil, direttrice del PCMFD, Centro Palestinese per gli scomparsi e le vittime di sparizione forzata. La tragedia della famiglia Salem è iniziata lontano da casa, in uno dei tanti rifugi per sfollati della Striscia di Gaza. A giugno del 2025, spinto dall’illusione di un parziale ritiro militare, il giovane Mohammed Salem ha deciso di lasciare il rifugio per tentare di rientrare verso la propria abitazione a Beit Lahia, un’area a Nord di Gaza, considerata ad alto rischio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Giornata internazionale dei minori scomparsi: a Gaza 2.900 bambini persi tra le macerie

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