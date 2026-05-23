Giornata internazionale dei bambini scomparsi la fontana Graziosi si colora di blu
Lunedì 25 maggio, la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi a Modena sarà illuminata di blu, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi. L’evento è promosso dal Comune di Modena in collaborazione con Hera Servizi Energia e fa parte della campagna europea #BlueForHope. La fontana sarà accesa per tutta la serata, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’assenza dei bambini scomparsi.
Lunedì 25 maggio la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi a Modena sarà illuminata di luce blu. L'iniziativa, promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Hera Servizi Energia, rappresenta l'adesione del Comune alla campagna europea #BlueForHope in occasione della Giornata internazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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