Giornata internazionale dei bambini scomparsi la fontana Graziosi si colora di blu

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio, la Fontana del Graziosi in Largo Garibaldi a Modena sarà illuminata di blu, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi. L’evento è promosso dal Comune di Modena in collaborazione con Hera Servizi Energia e fa parte della campagna europea #BlueForHope. La fontana sarà accesa per tutta la serata, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’assenza dei bambini scomparsi.