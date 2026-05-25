La gioia di Wesley per la Champions della Roma | Meritata con il lavoro per questa maglia gioco ovunque

Il laterale brasiliano della Roma ha espresso grande entusiasmo per la qualificazione in Champions League, definendola meritata grazie al lavoro svolto. Ha aggiunto che, per la maglia giallorossa, si sente pronto a giocare ovunque. La squadra ha concluso la stagione con un risultato storico, portando a casa il pass per la competizione europea. Wesley ha commentato il traguardo come un risultato di squadra, sottolineando l’impegno collettivo durante tutto l’anno.

Il laterale brasiliano della Roma, Wesley, ha commentato ieri sera con grande entusiasmo lo storico traguardo della qualificazione in Champions League, celebrando il percorso della squadra giallorossa che ha coronato una stagione da protagonista assoluto. Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica dell’emittente Mana Mana Sport, la fonte originale delle sue dichiarazioni, il numero 43 ha ripercorso i momenti chiave della sua annata nella Capitale, esprimendo profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta fin dal suo sbarco a Fiumicino e sottolineando come lo spirito di sacrificio sia stato il vero segreto del gruppo per superare i momenti di pressione delle ultime settimane di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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