Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio' Champions con la Roma | lariani quarti da soli rosso dubbio per Wesley

Il Como ha battuto 2-1 la Roma nello spareggio Champions, con i giallorossi che sono rimasti in dieci uomini dopo l'espulsione di Wesley. La squadra lombarda si è posizionata da sola al quarto posto in classifica, superando la Juventus di un punto. La partita si è conclusa con il Como che ha conquistato una vittoria importante in questa sfida.

Il Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l'espulsione di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Wesley espulso per un fallo ‘leggero’ su Diao, Gasperini furioso: decisione dubbia, Roma in 10 a ComoWesley espulso per un fallo molto 'leggero' su Diao e Roma costretta in inferiorità numerica sul campo del Como in uno scontro diretto per la... Cagliari-Como 1-2: la magia di Da Cunha alimenta il sogno Champions dei larianiCagliari, 7 marzo 2026 – Blitz del Como che sbanca l’Unipol Domus battendo 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto a quota... Contenuti utili per approfondire Como vince Temi più discussi: Il Como vince 2-1 a Cagliari e aggancia la zona Champions: è quarto con la Roma; Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO; Il Como batte 2-1 il Cagliari e aggancia la zona Champions; Il Como vince sul campo del Cagliari: i ragazzi di Fabregas sono quarti. Roma, niente da fare: il Como vince in rimonta (2-1) la sfida Champions. Gasp è sestoI giallorossi cadono nello scontro diretto per il quarto posto. Fabregas vola a +3 su Gasperini che viene scavalcato anche dalla Juventus ... forzaroma.info Il Como vince 2-1 lo ‘spareggio’ Champions con la Roma: lariani quarti da soli, rosso dubbio per WesleyIl Como batte 2-1 una Roma ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Wesley e si porta da sola al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Como-Roma: chi vince lo scontro Europa facebook De Rossi fa piangere la Roma: il Genoa vince 2-1. Como e Juventus ringraziano x.com