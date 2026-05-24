La Juventus non si qualifica per la Champions League la prossima stagione. La vittoria di Roma e Como nelle ultime giornate ha eliminato le possibilità di accesso ai massimi tornei europei. I bianconeri finiscono quindi in Europa League, mentre le due squadre hanno conquistato i rispettivi piazzamenti utili per l’accesso alle competizioni europee. La squadra di Spalletti conclude la stagione senza la qualificazione alla Champions.

di Francesco Spagnolo Juventus, niente Champions per i bianconeri. Le vittorie di Roma e Como spengono le speranze della squadra di Spalletti, che disputerà l’Europa League. La Juventus non disputerà la Champions il prossimo anno. Il destino non era nelle mani della squadra di Spalletti e le vittorie di Roma e Como hanno spento le minime speranze che c’erano dopo il ko contro la Fiorentina. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La grande sorpresa è rappresentata sicuramente dal fatto che il Milan non disputerà la Champions. I rossoneri, infatti, con una sconfitta contro il Cagliari disputeranno la prossima Europa League proprio insieme ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, niente Champions il prossimo anno: vincono Roma e Como. I bianconeri in Europa League

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LA JUVENTUS FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE

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La Juventus sta per perdere la possibilità di giocare in Champions League la prossima stagione. reddit

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