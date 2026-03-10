quel decatleta di mile svilar

Durante una partita di calcio, il portiere Mile Svilar si distingue per la sua attività in campo, dimostrando che il ruolo non è solo statico. Mentre gli altri giocatori si muovono principalmente in avanti e indietro, Svilar si sposta frequentemente, intervenendo con rapidità e decisione in diverse situazioni di gioco. La sua presenza si nota anche nelle azioni più complicate, dove si impegna in prima persona.

Chi è convinto che quello del portiere sia un ruolo statico, dovrebbe fare più attenzione a quello che effettivamente fanno gli estremi difensori durante una partita di calcio. Forse esagerava Daley Thompson, il grande decatleta degli anni Ottanta - due medaglie d'oro consecutive ai Giochi olimpici del 1980 e del 1984 -, a dire che per fare i portieri serviva un fisico da decatleta (Daley Thompson era gran appassionato di calcio e quando gli capitava di giocare con gli amici preferiva indossare i guanti), ma non sbagliava di tanto. Basta vedere quello che ha fatto Mile Svilar domenica al 90esimo di Genoa-Roma, quando con uno scatto da centometrista si è prodigato in un balzo a mani aperte riuscendo a trovare la forza negli avambracci per non farsi piegare le mani dal tiro forte e preciso di Ruslan Malinovs'kyj. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

